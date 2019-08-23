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23.08.19 15:00

Обвиняемый в РФ в шпионаже Уилан останется под арестом до конца октября

© РИА Новости. Владимир Песня
23 августа. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы в пятницу продлил еще на два месяца срок ареста обвиняемому в РФ в шпионаже американцу Полу Уилану.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении обвиняемого Уилана меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 29 октября", - огласила решение судья Елена Канева.

Как ожидается, за это время следствие завершит предварительное следствие по делу и, возможно, направит материалы в суд для рассмотрения по существу. После этого, защита сможет приступить к изучению материалов дела.

Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. В открытом режиме суд огласил лишь резолютивную часть постановления.

Сам Уилан еще в начале заседания настаивал на публичности разбирательства, которое, по его мнению, сможет гарантировать объективное рассмотрение. Когда судья приняла решении о закрытом процессе, Уилан заявил, что "правосудие не может вершиться на закрытом заседании".

После оглашения вердикта Уилан заявил, что продлением ареста от него пытаются добиться признательных показаний.

"Дурной ветер дует с востока. Я невиновен по всем обвинениям, которые стали результатом политического похищения. Не было никакого преступления, нет доказательств преступления", - сказал Уилан в суде.

"Моя изоляция продолжается с целью добиться признательных показаний. В лечении травм, нанесенных ФСБ в тюрьме, мне отказано. Мои права были нарушены", - добавил он.

После заседания, адвокат Уилана Владимир Жеребенков сказал "Интерфаксу", что обжалует сегодняшнее решение в Мосгорсуде.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Ранее Жеребенков сообщил, что следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Как сказал Жеребенков, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.

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