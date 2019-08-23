|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.08.19 15:00
Обвиняемый в РФ в шпионаже Уилан останется под арестом до конца октября
"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении обвиняемого Уилана меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 29 октября", - огласила решение судья Елена Канева.
Как ожидается, за это время следствие завершит предварительное следствие по делу и, возможно, направит материалы в суд для рассмотрения по существу. После этого, защита сможет приступить к изучению материалов дела.
Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. В открытом режиме суд огласил лишь резолютивную часть постановления.
Сам Уилан еще в начале заседания настаивал на публичности разбирательства, которое, по его мнению, сможет гарантировать объективное рассмотрение. Когда судья приняла решении о закрытом процессе, Уилан заявил, что "правосудие не может вершиться на закрытом заседании".
После оглашения вердикта Уилан заявил, что продлением ареста от него пытаются добиться признательных показаний.
"Дурной ветер дует с востока. Я невиновен по всем обвинениям, которые стали результатом политического похищения. Не было никакого преступления, нет доказательств преступления", - сказал Уилан в суде.
"Моя изоляция продолжается с целью добиться признательных показаний. В лечении травм, нанесенных ФСБ в тюрьме, мне отказано. Мои права были нарушены", - добавил он.
После заседания, адвокат Уилана Владимир Жеребенков сказал "Интерфаксу", что обжалует сегодняшнее решение в Мосгорсуде.
Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года.
Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.
Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.
Ранее Жеребенков сообщил, что следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.
Как сказал Жеребенков, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.
Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket