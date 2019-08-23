Медведев допускает переход на четырехдневную рабочую неделю в перспективе

23.08.19 15:06

© РИА Новости. Александр Астафьев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но должен сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе", - сказал Медведев в пятницу на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

Вместе с тем, он подчеркнул: "Это нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду".

"И, абсолютно точно в этом случае (перехода на четырехдневную рабочую неделю - ИФ) нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. Очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той зарплаты, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней (зарплатой) поступили", - сказал Медведев.