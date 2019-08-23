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23.08.19 15:22

"Черные ящики" А321 "Уральских авиалиний" записали его столкновение с птицами

© РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет
23 августа. Interfax-Russia.ru - Самолёт "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку в кукурузном поле, столкнулся со стаей птиц при отрыве от взлётной полосы в аэропорте "Жуковском", диспетчеры аэропорта предупреждали о наличии птиц, сообщил "Интерфаксу" источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

"Перед взлетом диспетчер аэропорта предупреждал экипаж о возможном нахождении птиц в воздухе. Как показали предварительные расшифровки бортовых самописцев, столкновение со стаей произошло при отрыве от взлётной полосы",- сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, экипаж продолжал взлёт, "однако полет до аварийной посадки продолжался около полутора минут".

Также источник добавил, что в течение дня комендантом аэропорта проводился осмотр лётного поля, птиц рядом с полосой обнаружено не было.

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Лайнер восстановлению не подлежит.

Следственный комитет России и комиссия МАК 22 августа завершили работу на месте аварийной посадки А321. "Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны разряжены или сняты", - сообщила накануне пресс-служба компании "Уральские авиалинии".

В пресс-релизе отмечалось, что с 23 августа после согласования с ГИБДД Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию. "В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части данного самолета", - подчеркивается в сообщении.

На месте инцидента работают инженеры и авиатехники "Уральских авиалиний".

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