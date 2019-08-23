Комбайн с системой беспилотного вождения успешно опробован в Томской области

23.08.19 15:30

© РИА Новости. Александр Кондратюк

23 августа. Interfax-Russia.ru - Успешный запуск комбайна "Acros 585"", оснащенного системой беспилотного вождения, состоялся в пятницу в окрестностях села Карбышево (Томская область), сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

За работой машины в поле наблюдали полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

"Самое главное (отличие от существующих беспилотной техники - ИФ) - этот комбайн "видит" поле. Если упадет дерево или бык выйдет, то существующие беспилотные комбайны как ехали, так и едут, а наш - остановится. Мы поставили на комбайн "мозги", ему не нужен спутник, это - впервые в мире", - заявил Жвачкин.

Он подчеркнул, что систему, совмещающую искусственный интеллект и техническое зрение, можно использовать не только для уборки урожая, но и для посева, подготовки земель.

"Комбайн работает по данным оцифровки полей, которой мы и так занимались. У нас много техники, где можно применять это "умное техническое зрение", за этим - будущее. Один оператор может отслеживать до шести таких комбайнов", - отметил глава региона.

По его словам, с компанией Cognitive Technologies для участия в пилотном проекте подписали договоры четыре томских предприятия агропромышленного комплекса: ООО "Агро", ООО "Сибирское молоко", ООО "Агрохолдинг "Томский" и СПК "Межениновский".

Ускова, в свою очередь, сообщила, что компания модернизирует блок управления комбайном - добавит функцию контроля зерна.

"Спрос - большой, предзаказ от иностранных компаний - уже 1,5 тыс. комплектов, стоимость каждого - до $8 тыс. Кстати, для установки системы можно брать комбайн не старше 15 лет - он годится под переоснащение", - уточнила Ускова.

Вместе с тем полпред президента России считает, что беспилотный комбайн "не оставит людей без работы".

"Как агроном определяет, когда надо начать сеять? Не по расчетам, а - вышел, посмотрел, опыт применил. <. . . > Поэтому машина человека никогда здесь не подменит", - подчеркнул Меняйло.

Однако, отметил он, беспилотный комбайн сделает работу более комфортной.

"Президент поставил задачу - создать комфортные условия жизни, и мы должны понимать, что сюда входят комфортные условия труда. Сегодняшний пример - комфортные условия труда для механизаторов", - подчеркнул Меняйло.

Ранее томские власти сообщали, что запуск в работу беспилотных комбайнов запланирован на осень 2019 года.