Более 30 семей в Приамурье через суд доказали проживание в подтопленных домах

23.08.19 15:33

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Свыше 70 жителей Мазановского района Амурской области получили компенсационные выплаты за утрату имущества во время наводнения, доказав через суд факт проживания в подтопленных домах, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Прокуратура Мазановского района по результатам проверок по обращениям граждан, пострадавших от паводка, направила в суд 70 исковых заявлений. (...) Благодаря вмешательству прокуратуры района 32 семьи из 73 человек, в том числе несовершеннолетних детей, получили компенсационные выплаты на общую сумму свыше 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего прокурорами Амурской области в суды направлено свыше 500 исковых заявлений, восстановлены права 822 человек на получение компенсационных выплат.

В пятницу тема выплат поднималась на заседании комиссии по ЧС в правительстве региона. Из федерального бюджета на выплаты за утрату имущества первой необходимости в бюджет области перечислено 100,7 млн рублей.

"Выплачено гражданам 92,25 млн рублей (28,75 млн рублей - по 50 тыс. рублей на человека, 63,5 млн рублей - по 100 тыс. рублей на человека), за сутки увеличение на 13,15 млн рублей", - говорится в сообщении регионального правительства.

На выплату единовременной материальной помощи (по 10 тыс. рублей на человека) из федерального бюджета перечислено 60,77 млн рублей, из них уже выплачено пострадавшим от паводков 47,39 млн рублей (за последние сутки - 9,5 млн рублей). Министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 15,61 млн рублей.

Губернатор Василий Орлов напомнил главам муниципалитетов и членам КЧС, что собрать документы от граждан на оказание федеральной помощи необходимо до 1 сентября. После этой даты заявления будут рассматриваться в судебном порядке.