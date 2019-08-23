Глава Адыгеи возглавил поход участников форума "Фишт" на одноименную гору

23.08.19 15:52

Фото с официального сайта правительства Республики Адыгея

23 августа. Interfax-Russia.ru - Более 300 человек, принимающих участие в межрегиональном слёте талантливой молодежи "Фишт - 2019", в пятницу вместе с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым отправились в 10-километровый пеший переход по маршруту Яворовая поляна - приют Фишт, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Здесь собрались самые активные и талантливые представители четырёх братских регионов. Все вы достигли больших высот в учёбе, спорте, общественной работе. И сегодня нам вместе предстоит взять очередные высоты - пройти по перевалам и горным тропам к подножию одной из вершин Кавказа - горе Фишт, где и пройдёт молодёжный форум. Уверен, что каждый из вас за время слёта приобретёт новых друзей, почерпнёт новые знания и идеи, поделится своими", - цитируются в сообщении слова Кумпилова.

Отмечается, что на площадке форума пройдут эколого-просветительские мероприятия с участием руководства и научных сотрудников Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова, представителей Русского географического общества.

Кроме того, будут обсуждаться актуальные вопросы сохранения историко-культурного наследия региона. Участникам дискуссий представят тематические презентации, рассказывающие о мегалитических памятниках Северо-Западного Кавказа, других археологических объектах, имеющих большое научное значение.

В рамках проведения форума запланирована встреча в неформальной обстановке с главой Адыгеи и представителями регионов, на которой ребята смогут задать вопросы и представить свои идеи и инициативы. Молодёжные активисты также примут участие в культурных и спортивных мероприятиях, экологических акциях, туристических походах.

Ранее сообщалось, что по инициативе главы Адыгеи в этом году форум впервые стал межрегиональным. В слете принимают участие делегации Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.