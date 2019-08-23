Роспотребнадзор истребляет опасных комаров на Кубани

23.08.19 15:55

© РИА Новости. Олег Ласточкин

23 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле ситуацию с распространением в Краснодарском крае комаров - переносчиков опасных инфекционных заболеваний и проводят масштабные дезинсекционные мероприятия.

"С целью профилактики лихорадки Зика и других трансмиссивных инфекций, передающихся комарами на территории Черноморского побережья Краснодарского края, управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится системный мониторинг за заболеваемостью данными инфекциями. Организованы и проводятся противокомариные мероприятия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

Там отметили, что по последним данным проведены работы по истреблению комаров на площади 1,7 тыс. га на 242 объектах силами "Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Параллельно специалисты из ставропольского исследовательского противочумного института и причерноморской противочумной станции проводят систематический мониторинг за численностью и видовым составом комаров.

"Эпидемиологическая ситуация по трансмиссивным инфекциям находится на контроле управления. Случаев завоза лихорадки Зика на территорию Краснодарского края не зарегистрировано. Работа в данном направлении продолжается", - отметили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что сообщение со странами эпидемиологически неблагополучными по лихорадке Зика осуществляется морским путем через морские пункты пропуска. В портах контролируют температуру и самочувствие моряков и пассажиров, прибывающих из неблагополучных стран, проверяют документы и сертификаты о проведенных дезинсекционных мероприятиях.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследования ученых сообщила о том, что на Юге России распространились популяции двух видов комаров - переносчиков опасных тропических лихорадок: Aedes aegypti и Aedes albopictus. Увеличение ареала обитания этих насекомых связывают с глобальным потеплением.