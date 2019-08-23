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23.08.19 16:12

Михалков готов представить проект развития Ялтинской киностудии

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
23 августа. Interfax-Russia.ru - Ялтинская киностудия может стать кинематографической "Меккой", концепция ее развития готова, заявил кинорежиссер Никита Михалков в пятницу журналистам.

"Готов план, вся схема (развития киностудии - ИФ). Практически все готово, чтобы представить это на суд президента, который нам это поручил. Но дел у него тысячи, наверно, нескоро дойдем до этого, но мы готовы", - сказал он на первом фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт".

Михалков считает, что киностудия в Ялте должна стать "мощнейший базой", чтобы в Крыму снималось не менее 70 картин в год.

"Это может стать настоящей кинематографической "Меккой", потому что здесь много солнечных дней (. . .) Крым должен стать центром русского кино, каким был", - отметил кинорежиссер.

Он также рассказал, что, если бы Крым вернулся в РФ раньше, то съемки фильма "Двенадцать" проходили бы на полуострове, а не в Геленджике.

В июне министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Ялтинская киностудия, имущество которой находится в собственности властей Крыма, должна быть восстановлена. По его мнению, более эффективным для нее может стать появление частного инвестора.

Киностудия в Ялте была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко", в 1919 году она была национализирована. В советские годы на базе киностудии сняли сотни фильмов, включая картины "Кавказская пленница", "Пираты XX века", "Человек-амфибия", "Остров-сокровищ".

В 2000 году было создано российско-украинское предприятие ЗАО "Ялтинская киностудия", которое в 2003 году перешло в собственность российской компании "Поликомвест". В 2010 году владельцем киностудии стало российское ООО "СтройСектор". Она оказывала услуги по съемкам российских фильмов "9 рота", "Водитель для Веры", "Пассажирка", "Обитаемый остров".

В феврале 2015 года Государственный совет Крыма включил в собственность республики землю и недвижимое имущество ялтинской киностудии. До этого правительство республики приняло решение о принудительном выкупе киностудии, а парламент отменил приватизацию, проведенную в период, когда Крым входил в состав Украины.

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