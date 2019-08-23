Добычу и реализацию попутных полезных ископаемых смогут вести все недропользователи

23.08.19 16:24

© РИА Новости. Владимир Федоренко

23 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который наделяет всех пользователей недр правом вести добычу и реализацию попутных полезных ископаемых при освоении многокомпонентных месторождений. С 2016 года данное разрешение действовало только для компаний с государственным участием.

Поправки в закон "О недрах" размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему закону, пользователь недр имеет право использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией на пользование недрами и, соответственно, целевым назначением такой лицензии. В случае открытия в процессе геологоразведочных работ нового вида попутного полезного ископаемого, не указанного в лицензии, пользователь недр в отношении него не имеет прав на дальнейшее использование и реализацию.

"Указанное обстоятельство приводит к отсутствию мотивации недропользователей проводить комплексное геологическое изучение в целях поиска полезных ископаемых, попутных к основному полезному ископаемому, указанному в лицензии на пользование недрами", - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов законопроекта, в результате государство недополучает прирост запасов в отношении драгоценных (золото, серебро, металлы платиновой группы), цветных (вольфрам, молибден, олово) и редких металлов (литий, скандий, германий, рений), нерудных полезных ископаемых, которые с учетом геологических закономерностей зачастую сопутствуют другим видам полезных ископаемых. "Компании теряют дополнительную прибыль от возможной реализации попутных полезных ископаемых, государство недополучает соответствующие налоговые поступления", - говорится в документах к проекту закона.

В июне 2016 года Госдума приняла закон, который позволял компаниям с государственным участием более чем 50% включать в лицензии на пользование недрами право добычи попутных полезных ископаемых. "С учетом положительной практики реализации указанного механизма, проектом предлагается распространить данный подход на всех пользователей недр", - говорится в документе.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность для недропользователей, ведущих разведку и добычу углеводородного сырья, осуществлять в границах предоставленных им горных отводов добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, извлекаемых при разработке нефтегазовых месторождений.

Это позволит нефтегазовым компаниям оперативно организовать извлечение полезных компонентов (прежде всего, лития, йода, бора) из попутных вод, извлекаемых из недр при добыче углеводородного сырья, и подлежащих обратной закачке в пласт.

"Предлагаемые меры будут способствовать созданию в РФ импортозамещающих производств лития, йода, бора и других попутных компонентов", - считают авторы законопроекта.

В случае принятия документ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.