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23.08.19 17:17
Пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" экстренно сел в Геленджике
"Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой", - сказал Скуратов в пятницу.
Ранее в руководстве авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) подтвердили инцидент в сочинском аэропорту с лайнером, совершавшим рейс из Тель-Авива.
"Это наш рейс Тель-Авив - Сочи. Есть там некоторые неисправности, сейчас разберемся", - заявил "Интерфаксу" Скуратов.
Он заверил, что самолет своевременно прошел все установленные регламентом проверки.
"Самолет проходил техосмотр в установленном порядке. Всё как положено. Дефекты иногда возникают у самолета. Для этого мы и сидим на земле, чтобы устранять все эти дефекты", - сказал Скуратов.
Тем временем, в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что при аварийной посадке у самолета разрушился пневматик левого шасси.
"В международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи. Посадка прошла благополучно. По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса", - сказали в пресс-службе.
На борту находилось 160 пассажиров. "Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность. Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
В августе это уже второй инцидент с самолетом, принадлежащим "Уральским авиалиниям". Самолет Airbus А321, выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из подмосковного аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку.
Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Лайнер восстановлению не подлежит.
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