Американские дипломаты запрашивают срочной встречи с Уиланом из-за его жалоб на здоровье

23.08.19 18:30

© РИА Новости. Максим Блинов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Посольство США в России запросило срочный консульский доступ к обвиняемому в шпионаже против РФ американскому гражданину Полу Уилану в связи с его жалобами на здоровье.

"Мы запросили в МИД РФ срочный консульский доступ к Полу Уилану, чтобы поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья", - говорится в сообщении в твиттере американской дипмиссии.

"Здоровье и благополучие американских граждан за рубежом являются нашим главным приоритетом", - отмечают в посольстве.