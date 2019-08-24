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24.08.19 12:42

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR не смог пристыковаться к МКС

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
24 августа. Interfax-Russia.ru - Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14", который должен был пристыковаться к Международной космической станции в 08:30 мск, пока не смог этого сделать, передает в субботу корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

Стыковка должна была состояться в 08:30 мск, однако к этому времени корабль находился в 100 метрах от станции. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, "Союз МС-14" приблизился к МКС, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции было видно, что системе автоматической стыковки не "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль с дистанции 96 метров начал отходить от станции, после чего трансляция прекратилась.

На борту корабля - человекоподобный робот FEDOR.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что к неудачной попытке стыковки привел сбой в работе системы автоматической стыковки "Курс".

"Специалисты оценивают возможность новой попытки стыковки и время ее проведения. По предварительным данным, причиной неудачной стыковки стали проблемы с системой автоматической стыковки "Курс", которая не смогла стабилизировать корабль перед началом его сближения со станцией для стыковки", - сказал собеседник агентства.

В то же время на сайте NASA во время трансляции говорилось, что "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС из-за проблем с системами на самой станции.

"Проблема не с системами "Союза", а с системами на МКС, системой стыковки" - говорится в трансляции американского космического агентства.

Новая попытка пристыковать транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" будет предпринята утром воскресенья, говорится в трансляции на сайте NASA.

"Корабль сможет пристыковаться через 24 часа, а также 48 часов", - говорится в трансляции американского космического агентства.

В свою очередь первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил журналистам, что вся аппаратура транспортного корабля "Союз МС-14" исправна, он находится в ожидании новой попытки стыковки.

"Корабль "Союз" находится сейчас в автоматическом полёте, вся аппаратура абсолютно работоспособна. Мы провели построение орбитальной ориентации, закрутку, и сейчас корабль находится в своеобразном режиме хранения на орбите", - сказал Соловьев журналистам.

По его словам, следующую попытку пристыковать транспортный корабль "Союз МС-14" с роботом на FEDOR на борту к МКС предпримут утром в понедельник.

"Нам пришлось на безопасной дальности обеспечить расхождение, и ближайший анализ телеметрии показал, что у нас есть исправимые замечания на радийной аппаратуре, которая обеспечивает эту ближнюю часть (стыковки). Сейчас разрабатывается программа действий, которая позволит часть блоков, видимо, заменить. Это все касается МКС", - сказал Соловьев журналистам.

"У нас хороший подготовленный экипаж, мы поговорили с ними, они понимают, что делать. Мы обязательно устроим проверку и в планах на утро понедельника в районе 8-9 утра обеспечить повторную стыковку", - добавил он.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 6:38 мск в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.

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