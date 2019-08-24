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24.08.19 17:27

Путин считает недопустимой ситуацию с системой оплаты труда в угольной отрасли

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
24 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал в субботу перечень поручений по итогами встречи с главами угледобывающих регионов и представителями отрасли.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

"Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату", - сказал журналистам Песков.

По его словам, глава государства посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых направлен подписанный перечень.

Ранее в субботу сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить к концу октября предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля.

Утвержденный главой государства перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов, состоявшейся 22 августа, размещен в субботу на сайте Кремля.

Правительству также поручено к 1 февраля 2020 года обеспечить совместно с ФСБ синхронизацию с планами экспорта угля планов развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним.

Кроме того, правительству совместно с МЧС поручено к 1 декабря этого года разработать и утвердить план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений.

Президент также поручил правительству внести подготовленные вместе с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности изменения в законодательство, направленные на развитие медобеспечения шахтеров.

В частности, поручено улучшить организацию медосмотров шахтеров, организовать проведение реабилитации после смены для людей, работающих на опасных производствах, а также досрочный выход на пенсию для работников угольной промышленности.

Поручено также упорядочить список профессий в сфере, обеспечив тождественность профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников. Особое внимание в документе уделяется профессиям работников, занятых на подземных работах, в частности на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе.

Кроме того, в документе говорится об установлении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, а также о привлечении работников, наряду с работодателями, к реализации мер по организации и проведению безопасных подземных работ.

Правительству поручено также разработать совместно с правительством Республики Коми и утвердить план дальнейшего развития монопрофильных муниципальных образований - городских округов Воркута и Инта.

"Минэнерго России при подготовке долгосрочной программы развития угольной промышленности РФ предусмотреть мероприятия по глубокой переработке угля в регионах его добычи, обратив особое внимание на потенциал развития производства из угля сжиженных газов и водорода", - говорится в документе.

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