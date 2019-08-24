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Колебания "Союза" при стыковке с МКС могли быть вызваны неполадками в радиотехнической системе

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
24 августа. Interfax-Russia.ru - Колебания на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-14" при попытке состыковаться с МКС могли возникнуть из-за неустойчивой работы радиотехнической системы, сообщил журналистам исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в Казани в субботу.

"Я думаю, это (причина колебаний - ИФ), скорее, что-то в радиотехнической системе: неустойчивая работа антенной системы, еще что-нибудь. Сейчас специалисты будут разбираться", - сказал Крикалев.

Крикалев предположил, что космонавты могли бы попытаться провести стыковку корабля "Союз МС-14" в ручном режиме, если бы находились внутри корабля.

"Чем экипаж хорош, у нас бывали такие случаи, что при сближении возникали внештатные ситуации, но экипаж является резервом, в случае возникновения каких-то проблем экипаж может вручную управлять", - сказал Крикалев.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, возможны ли подобные проблемы при стыковке в 2020 году, когда на подобном корабле "Союз МС-16" отправится очередной экипаж МКС.

"В данном случае экипажа нет и возможность перехвата на ручное управление на самом деле затруднительна. Когда экипаж на борту, у нас больше резервов. В данном случае, если вдруг возникает проблема, экипаж является еще одним барьером защиты", - отметил Крикалев.

Ранее в субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. По предварительным данным, причиной неудачи стали проблемы с радиооборудованием, задействованном на ближнем участке приближения корабля к станции во время автоматической стыковки при помощи системы "Курс".

Как сообщал журналистам руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, космонавтам придется заменить часть оборудования на самой станции, оборудование на корабле полностью исправно.

В 08:30 мск в субботу "Союз МС-14" должен был пристыковаться к МКС. Кораблю удалось приблизиться к станции примерно на 100 метров, после чего начались его колебания, что не позволило системе автоматической стыковки "Курс" пристыковать Союз" к МКС. В данный момент корабль уведен на безопасное расстояние. Новая попытка стыковки перенесена на резервную дату - понедельник.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 6:38 мск в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.

На борту корабля человекоподобный робот FEDOR.

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