Свыше 110 тыс. человек отпраздновали День флага России на проспекте Сахарова

24.08.19 17:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 августа. Interfax-Russia.ru - Праздничные мероприятия на проспекте академика Сахарова по случаю 350-летия государственного флага России в субботу посетило более 110 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.

Перед зрителями выступили оркестры МЧС и Росгвардии, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия и Григорий Лепс. Москвичей с праздником поздравил Народный артист СССР Василий Лановой, говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что в субботу на проспекте академика Сахарова прошел флешмоб, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Около тысячи человек растянули полотнище площадью свыше 2,5 тыс. кв. метров.

По информации городской администрации, День флага России отмечают и на других площадках Москвы: парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Коломенское", в саду "Эрмитаж".