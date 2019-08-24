Иркутская авиакомпания доставит из отпусков сахалинцев, которые не могут улететь из Москв из-за отсутствия билетов

24.08.19 19:33

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 августа. Interfax-Russia.ru – Три чартерных рейса выполнит Иркутская авиакомпания из Москвы в Южно-Сахалинск и обратно по заказу правительства Сахалинской области для доставки сахалинцев домой из отпуска к новому учебному году, один рейс уже выполнен, сообщил агентству "Интерфакс – Дальний Восток" временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.

"Выполнять рейсы будет Иркутская авиакомпания. Первый рейс по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва эта компания выполнила 22 августа. Жители и гости области смогут воспользоваться дополнительными рейсами 29 августа и 5 сентября. Авиабилеты на дополнительные рейсы можно приобрести в авиакассах по субсидированным ценам: 13,2 тыс. в одну сторону и 22 тысячи – в оба конца", - сказал он.

Врио пояснил, что такая ситуация возникла из-за того, что "билеты на необходимые рейсы просто-напросто были распроданы".

"Чтобы все сахалинцы успели вернуться домой к окончанию отпуска и началу учебного года, мы вводим дополнительные авиарейсы. При этом недопустимо, чтобы цены на авиабилеты ударили по семейному бюджету, поэтому стоимость билетов также рассчитана по "плоскому тарифу", - отметил он.

В. Лимаренко также сообщил, что с 16 августа по 16 сентября по договоренности с авиакомпанией "Аврора" также введен дополнительный рейс из Южно-Сахалинска на Южные Курилы (Курильск, о. Итуруп) и обратно, который выполняется по понедельникам на самолете повышенной вместимости Дэш 8-400. На Итуруп прибывают рыбаки, ученые, туристы, местные жители возвращаются из отпусков. С учетом дополнительных рейсов полеты в Курильск выполняются сейчас девять раз в неделю.

Интервью с врио можно прочитать на сайте агентства "Интерфакс".