Панд Диндин и Жуи каждые 15 минут кормили бамбуком и мерили температуру при перевозке из Китая в Москву

25.08.19 21:07

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 августа. Interfax-Russia.ru - Документальный фильм о перевозке двух больших панд - Диндин и Жуи - из Китая в Москву показали в субботу в Московском зоопарке.

"Каждые 15 минут панд кормили бамбуковыми стеблями, мерили температуру, разговаривали с ними и при необходимости поили водой. Экипаж самолета регулярно проверял температуру помещения, в котором находились панды, и освещение", - рассказала на премьере фильма генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова.

По ее словам, для перевозки панд был переоборудован грузовой самолет ФГУП "Почта России". Он состоял из кабины для пилотов, небольшого пассажирского отсека и грузового отсека с двумя клетками для панд.

"Там были две переносные клетки, в которых находились животные и, соответственно, все, что с ними переезжало, необходимое по списку, по инструкциям от китайской делегации. В том числе бамбук, который им давали в течение всего полета", – отметила генеральный директор Московского зоопарка.

Она уточнила, что на самолете также находились китайские специалисты: "кипер" (работник зоопарка, из которого привезли панд) и ветеринар.

"Таких условий (перевозки – ИФ) никогда не было, потому что это очень прихотливые, уязвимые животные", – сказала она.

Заместитель генерального директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям "Почты России" Рубен Оганесов отметил, что самолет также летел на высоте ниже стандартной.

"Ну конечно, это же нежное животное, для них же несвойственно летать на высоте там 10-12 тыс. метров над землей", – подчеркнул Оганесов.

По его словам, специалисты "Почты России" подготовили самолеты и довезли панд до международного аэропорта "Жуковский". Затем животных перенесли в переоборудованные почтовые машины и доставили в Московский зоопарк.

"В общем-то, по большому счету, для животных мы сделали первоклассную перевозку. Клетки, игрушки, зооолог рядом, все время контролировалось состояние", – сказал замгенерального директора.

Впервые панда из Китая приехала на территорию России в 1957 году. Китай подарил Советскому союзу самца Пинь–Пинь в благодарность за признание КНР. В 1959 году Пекин Подарил Москве еще одну панду – самца Ань–Ань.

Как сообщалось, панд Диндин и Жуи доставили из китайской провинции Сычуань в Москву в конце апреля. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где находились на карантине.

В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет.