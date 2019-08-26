Мантуров: майская трагедия с SSJ-100 не повлияла на интерес к самолету

26.08.19 09:43

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

26 августа. Interfax-Russia.ru - Трагедия с участием Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", произошедшая в "Шереметьево" 5 мая, не повлияла на интерес заказчиков к этому самолету, прорабатываются новые контракты, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Манутуров.

"Что касается майской трагедии в "Шереметьево" - я считаю преждевременным и некорректным делать какие-либо выводы, пока комиссия по расследованию не завершила свою работу. Могу лишь отметить, что, согласно предварительному отчёту МАК, самолёт был управляем, системы - радиосвязь, управление, механизация крыла, шасси, двигатели - работали", - сказал Мантуров.

"Мы продолжаем реализацию программы SSJ-100. Этот продукт остаётся перспективным с точки зрения требований рынка. Сейчас прорабатывается ряд контрактов как с российскими, так и с зарубежными региональными игроками. Имена назвать не могу, это конфиденциальная информация. Но интерес к SSJ-100 есть - это факт", - добавил министр.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

SSJ-100 разработан и произведен АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК") при участии итальянского машиностроительного холдинга Leonardo-Finmeccanica. Сейчас самолеты эксплуатируются в "Аэрофлоте", "Газпром авиа", "Якутии", "Ямале", "ИрАэро", "Азимуте", МВД России, МЧС, "СЛО Россия", "РусДжете", а также мексиканской Interjet, королевскими ВВС Таиланда и госструктурами Казахстана.