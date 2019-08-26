Пять новых станций метро поставили на кадастровый учет в Москве

26.08.19 09:45

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 августа. Interfax-Russia.ru - Пять новых станций метро поставлены на кадастровый учет с начала года в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного Росреестра.

"14 объектов недвижимости Московского метрополитена поставлены на кадастровый учет с начала года. В частности, это четыре станции новой Некрасовской линии и станция БКЛ "Савеловская",- сказали в пресс-службе.

Там отметили, что общая площадь станций превысила 100 тыс. кв.м. Кадастровый номер также получили ТПУ "Ховрино", 8,7 км тоннелей.

В Росреестре также напомнили, что Москва является одним из лидеров среди городов мира по объемам и динамике развития метрополитена. В рамках его строительства с 2011 года введены в эксплуатацию 155 километров линий подземки, 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и Московского центрального кольца, а также 10 электродепо.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что с начала этого года в столице было построено 17,9 км тоннелей метро, восемь станций и одно депо для обслуживания поездов.

Он подчеркнул, что перед строителями стоит задача удвоить протяженность линий подземки по отношению к 2011 году. По его словам, самым масштабным проектом в истории московского метростроения станет Большая кольцевая линия.

"Это будет самое протяженное кольцо подземки в мире. Кроме этого, будут продлены уже действующие Сокольническая, Люблинско-Дмитровская, Калининско-Солнцевская и Арбатско-Покровская линии, а также построены ряд новых", - добавил заммэра.