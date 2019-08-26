Ведомства обсуждают создание единого оператора крымских портов

26.08.19 09:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 августа. Interfax-Russia.ru - Российские чиновники обсуждают план создания единого оператора портовых услуг на Крымском полуострове.

Единого портового оператора планируется создать на базе двух предприятий - "Крымских морских портов" и ГУП "Севастопольский морской порт", сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом ведомственной дискуссии. Предложение идет от Минэкономразвития, сказал собеседник агентства.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, выручка "Крымских морских портов" по РСБУ снизилась в 2018 году на 13,6%, до 1,9 млрд рублей, чистый убыток увеличился в 4,2 раза, до 411,8 млн рублей.

Севастопольский морпорт в 2018 году получил 294,8 млн рублей выручки (снижение на 3% по сравнению с 2017 годом), чистый убыток вырос в 97 раз, до 188,3 млн рублей.

Власти Севастополя 23 августа приняли решение выделить субсидию в размере 54 млн рублей для нормализации работы ГУПа. И.о. вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров в четверг сообщил, у "Севастопольского морпорта" образовалась "значительная задолженность" перед ресурсоснабжающими компаниями. По его словам, из-за этого с ограничениями в поставке ресурсов ранее столкнулся судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область, входит в концерн "Калашников"), площадка которого расположена на территории порта.

ГУП "Крымские морские порты" создано парламентом Крыма в 2014 году. Оно находится в ведении Минтранса республики и имеет на данный момент семь филиалов: "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт", "Керченская паромная переправа", "Госгидрография".

Власти Крыма в феврале 2019 года сообщили о готовности дорожной карты по реорганизации ГУПа. Одним из проблемных вопросов в сфере транспортной инфраструктуры Крымского полуострова является развитие портов, пострадавших от западных санкций. Страны ЕС и США не признают российский статус региона.

Единственным учредителем ГУП "Севастопольский морской порт" является правительство Севастополя. Весной 2019 года началась передача этого порта в федеральную собственность. Дмитрий Овсянников, занимавший тогда пост губернатора, оценивал этот процесс в два-три года.