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26.08.19 10:59
Росгидромет обнаружил в пробах после ЧП в Неноксе радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана
"Северное УГМС и НПО "Тайфун" проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) 8 августа 2019 года в Северодвинске", - говорится в сообщении о выявленных случаях изменения радиационной обстановки, размещенном на официальном сайте Росгидромета.
Там отметили, что подразделения Росгидромета проводили мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области с 8 по 23 августа - сразу после аварии при испытаниях на платформе в Северном море ракеты Минобороны.
Ранее сообщалось, что облако радиоактивных инертных газов, по предположению Росгидромета, могло стать причиной повышения радиоактивного фона в Северодвинске днем 8 августа.
Сейчас обстановка в Северодвинске стабильная, подчеркивают в ведомстве - радиоактивных элементов больше нет.
"В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", - подчеркивают в Росгидромете.
В Северодвинск после информации об обнаружении радиоактивных изотопов в пробах после ЧП на военном полигоне не поступало указаний провести дополнительные медицинские осмотры населения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета в понедельник.
"Данных этого мониторинга (Росгидромета - ИФ) никто в муниципалитет не направлял. Дополнительных указаний не поступало", - отметил собеседник агентства.
"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием министерства здравоохранения Архангельской области.
Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.
В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.
Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следовало из сообщения Росгидромета.
"По информации Северного УГМС (управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ИФ) на 12:00 часов мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки - ИФ) в 6-ти из 8-ми пунктов г. Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) для данной территории", - говорилось в информационно-аналитических материалах по результатам мониторинга окружающей среды, размещенных на сайте Росгидромета.
Согласно представленной таблице, максимальные значения 8 августа в Северодвинске составляли от 0,11 до 1,78 мкЗв/ч (на пункте "ПНЗ 1") при среднем значении фона в городе 0,11 мкЗв/ч. Пункт "ПНЗ 1" расположен в Северодвинске на проспекте Труда, д. 48, согласно информации на сайте "Центра природопользования и охраны окружающей среды" Архангельской области. По этому адресу расположен детский сад №66 "Беломорочка".
Спустя полчаса, в 12:30 мск, радиационный фон в шести пунктах измерения радиационного фона снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, еще спустя полчаса, в 13:00 мск, упал до 0,13 - 0,29 мкЗв/ч.
"По состоянию на 14.30 радиационный фон в Северодвинске нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч", - говорится в материалах.
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