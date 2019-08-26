Метро придет в Троицк, пообещал Собянин

26.08.19 10:16

© РИА Новости. Максим Блинов

26 августа. Interfax-Russia.ru - Строящаяся Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это решение мы недавно приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Впереди - общественное обсуждение проекта, взвешивание всех плюсов и минусов, выбор окончательного варианта прохождения трассы метро. Приглашаю заинтересованных москвичей высказывать свое мнение", - написал Собянин на своем сайте в понедельник.

Он уточнил, что Коммунарская линия длиной 14,6 км пройдет вдоль Калужского шоссе от станции "Столбово" (пересадочная с действующей станцией "Коммунарка" Сокольнической линии метро) до города Троицк.

"Планируется открыть 6 станций. Рабочие названия: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк", - пояснил мэр.

По его информации, участок от станции "Столбово" до станции "Сосенки" будет подземным, далее метро выйдет на поверхность, а перед станцией "Десеновское" снова уйдет в тоннель.

Вблизи станции "Ракитки" планируется строительство электродепо для технического обслуживания и ремонта поездов.

"У каждой станции будут построены подъездные дороги и перехватывающие парковки, организованно движение наземного городского транспорта", - добавил Собянин.

Предварительная трассировка Коммунарской линии опубликована на сайте www.sobyanin.ru