Паводковую обстановку в Приморье могут обострить дожди

26.08.19 10:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 августа. Interfax-Russia.ru - По прогнозам синоптиков, ожидаемые на этой неделе дожди могут обострить паводковую ситуацию в Приморье, коммунальные службы приведены в режим готовности.

"Под влиянием активных фронтальных разделов с 27 по 31 августа ожидаются дожди, местами сильные с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. Общее количество осадков может дополнительно добавить к сумме выпавших дождей еще от 40% до 80% месячной нормы", - сообщила пресс-служба Примгидромета.

Сильные дожди пройдут и на сопредельной территории КНР.

По данным синоптиков, продолжительный период дождей будет способствовать переувлажнению бассейнов рек, в Приморье сохранится период повышенной водности. Дополнительные дожди могут привести к подъемам уровня воды в реках. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды на 0,3-0,8 м с затоплением пойм рек, подтоплением хозяйственных объектов.

Жителям и гостям региона рекомендуют во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

"Аварийно-спасательные службы готовы к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации", - сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Как сообщалось, в Приморье большую часть августа шли дожди. Количество выпавших осадков на значительной территории края уже составило от 120% до 310% месячной нормы. Реки переполнились и затопили дороги, дома в селах. Паводковая ситуация в регионе стабилизировалась.