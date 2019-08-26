Минсельхоз: Регионы РФ довели до аграриев 59% федеральных субсидий

26.08.19 10:32

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 августа. Interfax-Russia.ru - В регионы, по данным на 22 августа, перечислено 118,2 млрд рублей из федерального бюджета, предусмотренные на поддержку АПК, говорится в сообщении Минсельхоза.

Из этих средств регионы довели до конечных получателей 69,5 млрд рублей, что составляет 58,8% от предусмотренного объема. Это почти на 1,4 процентного пункта больше, чем неделей ранее.

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства перечислены аграриям на 87%, субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - на 90,4%.

Самые низкие темпы доведения субсидий наблюдаются в Ингушетии (15%), Севастополе (15,7%), Еврейской автономной области (17,7%), Дагестане (28,6%), Ростовской области (32,1%). Лидируют Алтайский край (89,9%), Магаданская область (86,9%), Вологодская область (85,9%), Сахалинская область (84,6%) и Чукотский автономный округ (83,9%).