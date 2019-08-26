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26.08.19 10:36
Приморские пограничники во время тайфуна задержали более 150 иностранных рыбаков-браконьеров
"Помимо спасения терпящих бедствие иностранных рыбаков были задержаны свыше 150 граждан одного из сопредельных государств, пытавшихся незаконно рыбачить в российских территориальных водах", - сообщила в понедельник пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
В отношении четырех капитанов-иностранцев возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.253 УК РФ (нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ).
Пограничники за время тайфуна проконтролировали свыше 500 иностранных судов.
"Иностранные суда, севшие на мель у берегов Приморья, будут переданы сопредельной стороне установленным порядком", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, более 150 иностранных судов просили российские пограничные власти разрешить им переждать непогоду у берегов Приморья. Многие из них находились в крайне плохом состоянии и подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов. Тайфун "Кроса" прошел в Приморье в середине августа.
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