Приморские пограничники во время тайфуна задержали более 150 иностранных рыбаков-браконьеров

26.08.19 10:36

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за время тайфуна "Кроса" задержали более 150 иностранных рыбаков, подозреваемых в браконьерстве.

"Помимо спасения терпящих бедствие иностранных рыбаков были задержаны свыше 150 граждан одного из сопредельных государств, пытавшихся незаконно рыбачить в российских территориальных водах", - сообщила в понедельник пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В отношении четырех капитанов-иностранцев возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.253 УК РФ (нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ).

Пограничники за время тайфуна проконтролировали свыше 500 иностранных судов.

"Иностранные суда, севшие на мель у берегов Приморья, будут переданы сопредельной стороне установленным порядком", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, более 150 иностранных судов просили российские пограничные власти разрешить им переждать непогоду у берегов Приморья. Многие из них находились в крайне плохом состоянии и подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов. Тайфун "Кроса" прошел в Приморье в середине августа.