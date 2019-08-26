Дмитровский полумарафон собрал более 2 тыс. участников

26.08.19 10:44

© РИА Новости. Владимир Песня

26 августа. Interfax-Russia.ru - Более 2 тыс. гостей и жителей Подмосковья приняли участие в Дмитровском полумарафоне, который прошел в выходные, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Участники пробежали по маршруту, пролегающему через центр города, его культурные и исторические места, а также через лесную зону. Соревнования прошли на дистанциях - 5, 10 и 21,1 километра.

К старту допускались все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Победителями на двух дистанциях полумарафона - 10 км и 21,1 км - стали Арина Мальцева из Щелково и Наталья Студеникина из Балашихи соответственно.

Все финишеры награждены четвертой частью особой составной медали-паззла серии забегов "Живу спортом", которые проходят в пяти подмосковных городах.

Заключительный этап серии состоится в начале октября в Серпухове.