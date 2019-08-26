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26.08.19 10:44
Дмитровский полумарафон собрал более 2 тыс. участников
Участники пробежали по маршруту, пролегающему через центр города, его культурные и исторические места, а также через лесную зону. Соревнования прошли на дистанциях - 5, 10 и 21,1 километра.
К старту допускались все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Победителями на двух дистанциях полумарафона - 10 км и 21,1 км - стали Арина Мальцева из Щелково и Наталья Студеникина из Балашихи соответственно.
Все финишеры награждены четвертой частью особой составной медали-паззла серии забегов "Живу спортом", которые проходят в пяти подмосковных городах.
Заключительный этап серии состоится в начале октября в Серпухове.
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