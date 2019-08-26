Фрагменты сбитого в 1942 году самолета "Бостон" найдены под Воронежем

26.08.19 10:49

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 августа. Interfax-Russia.ru - Поисковое объединение "Дон" обнаружило в селе Парусное Новоусманского района Воронежской области фрагменты американского самолета "Бостон-3" времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении поисковиков.

Вместе с кусками обгоревшего алюминия были обнаружены человеческие останки, которые переданы в полицию для проведения экспертизы.

По номеру, указанному на нижней части цилиндра, удалось установить, что самолет принадлежал 453-му авиационному полку 244-й авиационной дивизии 2-й воздушной армии.

Отмечается, что, по данным архива, самолет был сбит 18 июля 1942 года. "Бостон-3" был четырехместным, однако на памятнике в центре села Парусное выбиты фамилии только троих летчиков, тела которых после авиакатастрофы нашли и похоронили.

Поисковики отмечают, что в настоящее время выясняют судьбу четвертого члена экипажа.

Самолеты "Бостон" были широко распространены в советской авиации в годы Великой Отечественной войны, поставлялись по ленд-лизу из США.