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26.08.19 10:49
Фрагменты сбитого в 1942 году самолета "Бостон" найдены под Воронежем
Вместе с кусками обгоревшего алюминия были обнаружены человеческие останки, которые переданы в полицию для проведения экспертизы.
По номеру, указанному на нижней части цилиндра, удалось установить, что самолет принадлежал 453-му авиационному полку 244-й авиационной дивизии 2-й воздушной армии.
Отмечается, что, по данным архива, самолет был сбит 18 июля 1942 года. "Бостон-3" был четырехместным, однако на памятнике в центре села Парусное выбиты фамилии только троих летчиков, тела которых после авиакатастрофы нашли и похоронили.
Поисковики отмечают, что в настоящее время выясняют судьбу четвертого члена экипажа.
Самолеты "Бостон" были широко распространены в советской авиации в годы Великой Отечественной войны, поставлялись по ленд-лизу из США.
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