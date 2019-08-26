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26.08.19 11:11

Окончание строительства порта под Калининградом откладывается из-за последствий шторма

© РИА Новости. Игорь Зарембо
26 августа. Interfax-Russia.ru - Отставание в строительстве морского круизного и грузового терминала в порту Пионерский Калининградской области составит не менее девяти месяцев, сообщил губернатор региона Антон Алиханов журналистам.

"Срок, который предусмотрен контрактом, точно не будет выполнен. Исходя из шторма и всех вещей, которые связаны с устранением его последствий, стройка прибавит как минимум девять месяцев", - сказал Алиханов.

Губернатор напомнил, что шторм в январе нанес "определенные повреждения строительным конструкциям". При этом, по его словам, "каких-то критичных, невозвратных вещей нет".

Строительство круизного и грузового терминала в Пионерском началось 1 февраля 2018 года, стоимость контракта на сооружение объектов составляет 7,313 млрд рублей.

Предполагается, что новый морской терминал сможет принимать порядка 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год. Проектная мощность терминала предусматривает обработку 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год. Планировалось, что первые грузовые и пассажирские суда порт примет в летнюю навигацию 2020 года.

В январе 2019 года в рамках рабочей поездки в Пионерский заместитель генерального директора по капитальному строительству ФГУП "Росморпорт" Владислав Рассыхин заявил о необходимости наращивать темпы строительства и выполнять установленные сроки реализации проекта.

Как следует из материалов портала госзакупок, по состоянию на 9 августа отставание от установленных сроков строительства объекта составляет 40 дней: генподрядчик не выполнил берегоукрепление внутри гавани и не построил причал для судов портового флота. "Росморпорт" выставил ООО "Больверк" (генподрядчик строительства) неустойку в размере 52 млн рублей за задержку строительства терминала.

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