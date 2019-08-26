Художник Покрас Лампас готов к диалогу с противниками его работы в Екатеринбурге

26.08.19 11:47

Фото из соцсетей

26 августа. Interfax-Russia.ru - Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков), работу которого повредили коммунальщики в Екатеринбурге, намерен наладить диалог с противниками своего произведения и готов внести в него корректировки.

"Мы считаем, что нужно выстроить еще раз правильную коммуникацию, ответить на все вопросы и, надеюсь, что организовать в скором времени мой приезд для восстановления площади", - сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в понедельник.

По его словам, "если будут в процессе этого какие-то коррективы, то мы готовы все это обсуждать".

Художник также отметил, что закрасить работу невозможно, поскольку это очень масштабный проект.

"В любом случае, мы не можем закрасить эту работу, потому что в России очень мало проектов такого масштаба и проектов такого внимания. Действительно, проект выполнен на качественном уровне, с современным контекстом и с обращением к истории нашего искусства. Именно по этим причинам работа получила такую большую поддержку и внимание", - пояснил Покрас Лампас.

Кроме этого, художник отметил, что восстановить работу необходимо до конца сентября, пока тепло.

"В среднем сезонность до конца сентября, потому что есть периоды, когда держится более-менее положительная температура, больше 10 градусов, которой достаточно <...> для высыхания краски", - отметил художник.

Между тем координатор фестиваля "Стенограффия" Анна Клец заявила на пресс-конференции, что Лампас за свою работу в Екатеринбурге не получил никакого вознаграждения.

"Мы обеспечиваем трансфер, проживание, питание художнику - все, чтобы он воплотил свою идею. Никакие гонорары художник не получал за эту работу, потому что это искусство, которое он приехал воплощать", - сказала она.

19 июля утром дорожные службы в Екатеринбурге нанесли битум на часть работы Покраса Лампаса. Асфальт положить не успели, тем не менее, рисунок оказался поврежден. Дорожные работы на данном участке были остановлены.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал историю с повреждением работы художника возмутительной и заверил, что власти примут меры для восстановления арт-объекта.

Позже организаторы фестиваля "Стенограффия" сообщали, что Покрас Лампас приедет в город 26 августа и восстановит композицию примерно за два дня.

25 августа православные активисты устроили акцию против восстановления "Супрематического креста", созданного Покрасом Лампасом на площадь Первой Пятилетки. После этого организаторы фестиваля заявили, что пока не знают, когда работа будет восстановлена.

Международный фестиваль "Стенограффия" прошел в Екатеринбурге в начале июля. За три дня художники из шести стран создали более 20 новых арт-объектов.

"Стенограффия" проводится в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. За десять лет существования мероприятия в городе появилось более 500 арт-объектов.