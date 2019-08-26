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26.08.19 11:40
Стоимость арестованного имущества и активов Абызова оценили в 27 млрд рублей
"Следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества более чем в 27 млрд рублей", - заявил следователь на заседании Мосгорсуда в понедельник, где защита оспаривает арест части арестованного.
Ранее адвокаты Абызова уже заявляли, что стоимость арестованных активов и имущества по уголовному делу в его отношении превышает 20 млрд рублей.
По данным защиты, речь идет о наличных денежных средствах в различной валюте, обнаруженных при обысках у Абызова, денежных средствах на счетах экс-министра и его близких, недвижимом имуществе, акциях и прочих ценных бумагах.
Адвокаты настаивают на незаконности таких обеспечительных мер, поскольку стоимость арестованного в разы превышает размер претензий к Абызову - 4 млрд рублей.
Как заявил ранее "Интерфаксу" адвокат Александр Аснис, "целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается".
Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта,
По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).
Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".
Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".
Вину Абызов не признает.
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