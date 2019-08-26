Стоимость арестованного имущества и активов Абызова оценили в 27 млрд рублей

26.08.19 11:40

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

26 августа. Interfax-Russia.ru - В рамках уголовного дела в отношении бывшего министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, арестованы связанные с ним активы и имущество более чем на 27 млрд рублей, утверждает следствие.

"Следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества более чем в 27 млрд рублей", - заявил следователь на заседании Мосгорсуда в понедельник, где защита оспаривает арест части арестованного.

Ранее адвокаты Абызова уже заявляли, что стоимость арестованных активов и имущества по уголовному делу в его отношении превышает 20 млрд рублей.

По данным защиты, речь идет о наличных денежных средствах в различной валюте, обнаруженных при обысках у Абызова, денежных средствах на счетах экс-министра и его близких, недвижимом имуществе, акциях и прочих ценных бумагах.

Адвокаты настаивают на незаконности таких обеспечительных мер, поскольку стоимость арестованного в разы превышает размер претензий к Абызову - 4 млрд рублей.

Как заявил ранее "Интерфаксу" адвокат Александр Аснис, "целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается".

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта,

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Вину Абызов не признает.