Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нет

26.08.19 11:43

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 августа. Interfax-Russia.ru - Угрозы радиационного заражения для жителей Архангельской области не было ни в день взрыва на полигоне под Северодвинском, ни впоследствии, заявил "Интерфаксу" глава региона Игорь Орлов.

Так он прокомментировал сообщение Росгидромета о том, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов, которое образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.

"Я уже многократно говорил, и я не знаю, какие еще нужны заверения и обещания. Я абсолютно уверен, и у меня для этого есть все основания, в том, что нет никаких факторов, угрожающих здоровью и жизни людей Архангельской области - ни 8 августа, ни в данный момент", - сказал Орлов.

Он подчеркнул, что "пострадавших среди жителей области, а также медицинских работников после инцидента не было и нет".

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что "северное УГМС и НПО "Тайфун" проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях".

"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ).

Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) 8 августа 2019 года в Северодвинске", - говорится в сообщении о выявленных случаях изменения радиационной обстановки, размещенном на официальном сайте Росгидромета.

Там отметили, что подразделения Росгидромета проводили мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области с 8 по 23 августа - сразу после аварии при испытаниях на платформе в Северном море ракеты Минобороны.

Ранее сообщалось, что облако радиоактивных инертных газов, по предположению Росгидромета, могло стать причиной повышения радиоактивного фона в Северодвинске днем 8 августа.

Сейчас обстановка в Северодвинске стабильная, подчеркивают в ведомстве - радиоактивных элементов больше нет.

"В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", - подчеркивают в Росгидромете.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.