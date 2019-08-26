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26.08.19 11:43
Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нет
Так он прокомментировал сообщение Росгидромета о том, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов, которое образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.
"Я уже многократно говорил, и я не знаю, какие еще нужны заверения и обещания. Я абсолютно уверен, и у меня для этого есть все основания, в том, что нет никаких факторов, угрожающих здоровью и жизни людей Архангельской области - ни 8 августа, ни в данный момент", - сказал Орлов.
Он подчеркнул, что "пострадавших среди жителей области, а также медицинских работников после инцидента не было и нет".
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что "северное УГМС и НПО "Тайфун" проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях".
"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ).
Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) 8 августа 2019 года в Северодвинске", - говорится в сообщении о выявленных случаях изменения радиационной обстановки, размещенном на официальном сайте Росгидромета.
Там отметили, что подразделения Росгидромета проводили мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области с 8 по 23 августа - сразу после аварии при испытаниях на платформе в Северном море ракеты Минобороны.
Ранее сообщалось, что облако радиоактивных инертных газов, по предположению Росгидромета, могло стать причиной повышения радиоактивного фона в Северодвинске днем 8 августа.
Сейчас обстановка в Северодвинске стабильная, подчеркивают в ведомстве - радиоактивных элементов больше нет.
"В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", - подчеркивают в Росгидромете.
Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.
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