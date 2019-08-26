Две новые школы откроют на Ставрополье в День знаний

26.08.19 11:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 августа. Interfax-Russia.ru - Более 300 тысяч учеников в День знаний сядут за парты в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба главы региона.

"Все учебные заведения Ставропольского края готовы к началу учебного года. В День знаний, который в этом году выпал на 2 сентября, в Ставропольском крае планируется открытие двух новых школ - в Ставрополе на 1 тысячу 500 мест и в Михайловске на 1 тысячу два места", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в школы края пойдут свыше 300 тысяч учеников, из них почти 33 тысячи - первоклассники.