В Тюмени начата проверка после отказа врачей принять пациентку с отеком Квинке

26.08.19 12:02

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

26 августа. Interfax-Russia.ru - Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи пациентке с отеком Квинке в тюменской больнице, сотрудники которой, по сообщениям СМИ, отказали женщине в госпитализации.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку ФГБУ "Западно-Сибирский медицинский центр" ФМБА России (город Тюмень), где по сообщениям СМИ пациентке с отеком Квинке было отказано в госпитализации", - говорится в сообщении на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в понедельник.

Накануне в пресс-службе регионального СУ СКР сообщали, что, по данным СМИ, утром в воскресенье жительнице города Тюмени стало плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция, медики "скорой помощи" сделали ей укол и отвезли в больницу. Там девушку не приняли, сославшись на окончание смены. По данному факту организована доследственная проверка.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству "Интерфакс-Урал" заявили, что данный случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам - применены строгие меры взыскания.

"Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что пациентка в кратчайший срок была доставлена в областную клиническую больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентка направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.

Между тем, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что по факту произошедшего организовано проведение проверки, по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.