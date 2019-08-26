Костромичи продавали на госзакупках переупакованные медизделия 40-летней давности

26.08.19 12:09

© РИА Новости. Игорь Лебединский

26 августа. Interfax-Russia.ru - В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта нескольких тысяч индивидуальных перевязочных пакетов с истекшим сроком годности, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Костромской области Ольга Вакурова.

"По версии следствия, в 2019 году в городе Костроме неустановленные лица организовали производство индивидуальных перевязочных пакетов, используя при этом аналогичную продукцию с истекшим сроком годности, которую переупаковывали под марку иного производителя и реализовывали по всей России. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт фальсифицированных медицинских изделий)", - сказала Вакурова.

Она уточнила, что в ходе обысков были обнаружены 4 тысячи упаковок индивидуальных перевязочных пакетов, выпущенных до 1980 года и 7 тысяч переупакованных под марку "Ахтамар" аналогичных изделий. Установлено, что злоумышленники успели реализовать эту продукцию на сумму не менее 500 тыс. руб.

По информации МВД, злоумышленники реализовывали просроченную продукцию на госзакупках через посредников.

"По имеющейся информации, организатором незаконного бизнеса был житель Костромской области. С мая 2018 по август 2019 он приобретал на складах Московской области просроченные медицинские изделия, которые соучастники переупаковывали, ставили штамп и возвращали заказчику. В дальнейшем фальсифицированный товар оптом продавался перекупщикам, которые выходили на площадку госзакупок", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте ведомства.

Она отметила, что в рамках экспертиз по уголовному делу будет, в том числе дано заключение о законности использования злоумышленниками чужого товарного знака.

По делу уже проведено 12 обысков. Пресечение деятельности проводилось при силовой поддержке Росгвардии.