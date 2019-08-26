Два человека погибли при взрыве гранаты в жилом доме в Находке

26.08.19 12:19

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 августа. Interfax-Russia.ru - В одной из квартир четырехэтажного жилого дома в Находке Приморского края взорвалась граната, есть погибшие, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв прогремел в квартире на первом этаже четырехэтажного дома на улице Заводская, 16. По предварительным данным, взорвалась граната", - сказал собеседник агентства.

По его данным, погибли два человека, еще двое госпитализированы с ожогами.

Представитель администрации Приморья подтвердил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что в квартире дома в Находке взорвалась боевая граната.

"По предварительной информации, два человека погибли, двое раненых (детей среди них нет), разрушения здания нет", - сказал собеседник агентства.

В администрации региона агентству "Интерфакс - Дальний Восток " подтвердили, что мужчина и женщина, пострадавшие в понедельник при взрыве гранаты в жилом доме в приморской Находке, находятся в тяжелом состоянии.

"Оба пострадавшие (мужчина и женщина) - в реанимации. Готовят к операции. Состояние крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Там уточнили, что взрыв прогремел в квартире на первом этаже дома на улице Заводская, 16. Погибли два человека, еще двое госпитализированы. Здание не разрушено.