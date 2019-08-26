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26.08.19 12:27

Гидрометцентр предупредил о первых заморозках в Подмосковье 29 августа

© РИА Новости. Евгений Биятов
26 августа. Interfax-Russia.ru - Быстрая смена воздушных масс в конце августа обеспечит в столичном регионе в переменчивую погоду с колебаниями температуры, сообщил Гидрометцентр России в понедельник.

"Жителей Москвы и Подмосковья ждут умеренно теплые начало и конец недели и кратковременная прохлада в середине семидневки", - говорится в сообщении.

По информации Гидрометцентра, в ночь на четверг, 29 августа, по области местами не исключены первые заморозки.

В понедельник в Москве ожидаются 20-22, по области 18-23 градуса.

Во вторник ночью в столице 12-14, по области - 9-14 градусов. Днем в Москве 20-22, в Подмосковье 18-23 градуса. Возможен небольшой дождь, местами северо-западный ветер до 15 м/с.

В среду, 28 августа, в регионе ветер усилится до 12-17 м/с. Температура ночью в Москве 8-10, по области 5-10 градусов, Днем в городе 15-17, по области 13-18 градусов. Значения средней суточной температура на 2-3 градуса будут ниже климатической нормы.

Ночь на четверг, 29 августа, будет малооблачной и прохладной: в Москве 5-7, по области 2-7 градусов, местами возможны заморозки до -2 градусов. После полудня в столице 20-22, по области 17-22 градуса.

В последующие двое суток, 30 и 31 августа, средняя суточная температура в столичном регионе вернется к норме. Ночи станут менее прохладными, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 19-24 градусов.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу" о предварительных расчетах московской погоды на 2 сентября, когда начнется учебный год и пройдут традиционные линейки в школах.

По его словам, температура, вероятнее всего, повысится еще на 1-2 градуса, и будет достаточно комфортной для торжественных мероприятий. Тем не менее, более детальные расчеты метеорологи подготовят ближе к концу недели, добавил Вильфанд.

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