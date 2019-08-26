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26.08.19 12:39
Жители Киселевска просят Международный суд разобраться с бездействием властей из-за подземного пожара
В понедельник жители направили письмо, с текстом которого ознакомился корреспондент "Интерфакса", в Международный уголовный суд и опубликовали видеообращение, в котором перечислили экологические проблемы, в том числе, выпавший зимой "черный" снег и подземный пожар.
По словам авторов обращения, c просьбой разобраться в ситуации они обращались, в том числе в региональный Роспотребнадзор, отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, городское СУ СКР, и к главе города Максиму Шкарабейникову, но изменений не произошло.
По мнению авторов письма, действия ответственных лиц попадают под положения ст. 6 (геноцид) и ст. 7 (преступления против человечества) Римского статута Международного уголовного суда.
"Просим произвести международное расследование уголовных преступлений совершенных целым рядом должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов РФ, самих угледобывающих предприятий осуществляющих добычу угля открытым способом, а также его переработку", - говорится в обращении.
В начале июня вблизи киселевского переулка Малинный начался пожар на несанкционированной свалке, который был потушен сотрудниками МЧС. Спустя несколько дней жители вновь заметили дым в том же месте и обратились к спасателям. Прибывшие на место пожарные выяснили, что очаг находится под землей.
Вскоре местные жители записали видеообращение к премьер-министру Канады Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором попросили убежища из-за плохой экологии и начавшегося подземного пожара.
В начале августа СУ СКР по региону возбудило дело по факту загрязнения водопроводной воды в городе червями. Ранее киселевчане опубликовали видео, на котором заместителю главы города во время встречи с населением показали воду, в которой плавали черви. Чиновник выпил ее, заявив, что в ней не червь, а личинка комара.
В середине августа Киселевский горсуд оштрафовал гражданку США Алину Симоне на 2 тыс. рублей, которая снимала видео во время встречи Шкарабейникова с местными жителями по поводу подземного пожара. Симоне была привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ), так как находилась в стране по туристической визе.
На территории Киселевска находится порядка 10 угледобывающих предприятий и ряд обогатительных фабрик, в том числе, непосредственно в черте городе. Угольные отвалы от разрезов, начавших работу в 50-е годы прошлого столетия, находятся на расстоянии менее 1 км от центра города.
По данным Росстата, численность населения Киселевска снижается с 1962 года, когда в нем проживали 142 тыс. человек. На 1 января 2017 года в городе жили 90 980 человек.
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