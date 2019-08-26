Савельев: Аэрофлот должен постепенно уходить от убыточных "плоских" тарифов

26.08.19 12:51

© РИА Новости. Максим Блинов

26 августа. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" должен постепенно уходить от "плоских" тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой, считает гендиректор компании Виталий Савельев.

"Да, "плоские" тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику "Аэрофлота". Более того, это нерыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен", - сказал Савельев в интервью "Интерфаксу".

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы, "Аэрофлот" ввел в 2015 году, в прошлом году к программе присоединилась авиакомпания "Россия". В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Эти перевозки не субсидируются государством, убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

"Мы ввели "плоские" тарифы в 2015 году как временную меру, чтобы поднять мобильность населения. Это было сделано: сейчас летают люди, которые раньше вообще не летали, те же пенсионеры. Тариф 22 тыс. руб. туда-обратно на "России" и 25 тыс. на "Аэрофлоте" - если вы пересчитаете на час полета, то такси в Москве стоит столько же или дороже точно, мы это считали. Поэтому это серьезная потеря для "Аэрофлота", - заявил Савельев.

"На что мы рассчитываем? Что регионы рано или поздно начнут жить своей жизнью. Вот сейчас врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко долго убеждал - и правительство, и нас - поставить им дополнительный рейс, потому что у них будет развиваться туристический кластер, производство. Мы в ближайшее время открываем третий рейс, но уже не по "плоским" тарифам, это будет коммерческий рейс. "Плоские" тарифы для него может сделать сам губернатор, когда примет решение о субсидии на определенную сумму, которую мы с ним проговорили - мы ему показали расчеты. Тогда и тариф останется "плоским" для пассажира, и "Аэрофлот" не будет летать в убыток", - сообщил глава "Аэрофлота".