В Екатеринбурге опробуют новую технологию переработки радиоактивных отходов

26.08.19 12:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Научно-производственное предприятие "Эксорб" (Екатеринбург) проведет апробацию новой технологии по переработке жидких радиоактивных отходов, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Для реализации проекта Свердловский венчурный фонд (подразделение областного фонда поддержки предпринимательства) выделил 4 млн рублей в рамках договора инвестиционного займа, аналогичную сумму инвестирует предприятие.

"Свердловский венчурный фонд помогает в привлечении инвестиций в прорывные технологии. (...) Компания "Эксорб" уже опробовала заявленную технологию в лабораторных условиях на нескольких атомных объектах, где была доказана ее эффективность", - приводятся в сообщении слова директора фонда Дениса Скоморохова.

Запатентованные компанией решения позволяют существенно сократить объем жидких радиоактивных отходов, требующих захоронения, а также делают процесс обращения с ними безопасным и экономически эффективным.

"Запатентованная нами технология позволяет сделать применение сорбентов массовым, создав новый рынок использования неорганических сорбентов", - приводит департамента слова директора "Эксорба" Виктора Ремеза.