Более 350 пострадавших от взрывов в Каменке обратились за матпомощью

26.08.19 13:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 августа. Interfax-Russia.ru - Комиссия по определению ущерба имуществу администрации Ачинского района Красноярского края завершила обследование домов жителей, пострадавших от взрывов на военном арсенале в Каменке, сообщает пресс-служба районной администрации в понедельник.

"На сегодняшний день с заявлениями на получение единовременной материальной помощи в связи с частичной утратой имущества в размере до 20 тыс. рублей и полной утратой имущества до 50 тыс. рублей обратились более 350 человек", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что специалисты, обследовавшие дома, составили 971 акт осмотра.

Первый раз пожар и взрывы на арсенале в Каменке произошли на военном складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из Ачинска и ближайших поселков было эвакуировано 16,5 тыс. человек.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар потушили.

14 человек получили травмы и один погиб при взрывах 5 августа, 25 человек пострадали в результате взрыва 9 августа.

В деревне Каменка Ачинского района до сих пор действует режим ЧС, однако местным жителям разрешили вернуться домой. В результате взрывов в Каменке были разрушены восемь частных домов, школа, детсад и три медпункта, во многих домах были выбиты окна и двери.