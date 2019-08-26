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26.08.19 13:08
Почти два десятка боеприпасов со взрывчаткой нашли среди металлолома в Череповце
"В Череповце рабочие одного из металлургических предприятий на площадке по разгрузке металлолома обнаружили несколько предметов, внешне похожих на боеприпасы. Мастер по пиротехнической безопасности немедленно сообщил о находке стражам правопорядка", - говорится в сообщении.
На место обнаружения предмета прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа Череповца. Специалисты обследовали находку и выяснили, что обнаруженные предметы - это двадцать пять снарядов.
Экспресс-анализ показал, что восемнадцать из них могли угрожать жизни и здоровью людей: один фугасный снаряд и семнадцать бронебойно-кумулятивных снарядов содержали взрывчатое вещество и взрыватель. Остальные семь снарядов были без взрывателя и опасности не представляли.
В дальнейшем, как отмечают в пресс-службе, боеприпасы были вывезены и утилизированы.
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