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26.08.19 13:08

Почти два десятка боеприпасов со взрывчаткой нашли среди металлолома в Череповце

© РИА Новости. Максим Богодвид
26 августа. Interfax-Russia.ru - В Череповце среди металлолома обнаружили около двух десятков боеприпасов со взрывчатыми веществами, сообщает в понедельник пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

"В Череповце рабочие одного из металлургических предприятий на площадке по разгрузке металлолома обнаружили несколько предметов, внешне похожих на боеприпасы. Мастер по пиротехнической безопасности немедленно сообщил о находке стражам правопорядка", - говорится в сообщении.

На место обнаружения предмета прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа Череповца. Специалисты обследовали находку и выяснили, что обнаруженные предметы - это двадцать пять снарядов.

Экспресс-анализ показал, что восемнадцать из них могли угрожать жизни и здоровью людей: один фугасный снаряд и семнадцать бронебойно-кумулятивных снарядов содержали взрывчатое вещество и взрыватель. Остальные семь снарядов были без взрывателя и опасности не представляли.

В дальнейшем, как отмечают в пресс-службе, боеприпасы были вывезены и утилизированы.

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