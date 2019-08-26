Песков: сигналов о радиационном загрязнении после ЧП в Неноксе не поступало

26.08.19 13:32

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 августа. Interfax-Russia.ru - Угрозы радиоактивного загрязнения в связи с аварией в Северодвинске нет, никаких сигналов, в том числе с измерительных станций других государств, находящихся в этом районе, также не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся на официальные заключения и администрации города, и соответствующих ведомств, которые как раз и говорили об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения. Кроме того, мы обращаем внимание, собственно, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств", - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что таких станций в этом районе много. "Ни с одной из этих станций никаких сигналов не поступало", - сказал пресс-секретарь.

Песков также отметил, что в Кремле не намерены инициировать проверку в связи с заявлениями архангельских врачей о том, что их не предупредили об угрозе радиационного заражения от пострадавших в результате аварии на полигоне в Архангельской области, ожидают реакции компетентных ведомств.

"Проверку не может осуществлять администрация президента. Безусловно, мы видели сообщения о таких заявлениях этого врача. И, я убежден, что компетентные органы, которые дают информацию из первоисточника о ситуации, они все факты эти проверят. Здесь сомнений быть не должно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков таким образом ответил на просьбу прокомментировать публичное заявление одного из врачей Архангельской области о том, что их не предупредили об угрозе радиационного заражения.

Песков сказал, что администрация президента не проводит проверку по информации, связанной с тем, что архангельские врачи не были предупреждены о поступлении пациентов, получивших радиоактивное облучение.

"Нет, это не прерогатива администрации заниматься этими проверками", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с сообщениями Росгидромета о наличии в некоторых районах следов радиоактивных изотопов и изменилась ли в связи с этим оценка инцидента, Песков сказал: "Согласитесь, что администрация президента, наверное, вряд ли тот орган, который может на основе перечисления определенных элементов, говорить о тех или иных процессах - о загрязнении или незагрязнении, это должны делать эксперты".

Он заметил, что мнение экспертов известно и опубликовано.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следовало из сообщения Росгидромета.

Спустя полчаса, в 12:30 мск, радиационный фон в шести пунктах измерения радиационного фона снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, еще спустя полчаса, в 13:00 мск, упал до 0,13 - 0,29 мкЗв/ч. "По состоянию на 14:30 радиационный фон в Северодвинске нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч", - говорится в материалах.