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26.08.19 13:32
Песков: сигналов о радиационном загрязнении после ЧП в Неноксе не поступало
"Мы ориентируемся на официальные заключения и администрации города, и соответствующих ведомств, которые как раз и говорили об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения. Кроме того, мы обращаем внимание, собственно, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что таких станций в этом районе много. "Ни с одной из этих станций никаких сигналов не поступало", - сказал пресс-секретарь.
Песков также отметил, что в Кремле не намерены инициировать проверку в связи с заявлениями архангельских врачей о том, что их не предупредили об угрозе радиационного заражения от пострадавших в результате аварии на полигоне в Архангельской области, ожидают реакции компетентных ведомств.
"Проверку не может осуществлять администрация президента. Безусловно, мы видели сообщения о таких заявлениях этого врача. И, я убежден, что компетентные органы, которые дают информацию из первоисточника о ситуации, они все факты эти проверят. Здесь сомнений быть не должно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков таким образом ответил на просьбу прокомментировать публичное заявление одного из врачей Архангельской области о том, что их не предупредили об угрозе радиационного заражения.
Песков сказал, что администрация президента не проводит проверку по информации, связанной с тем, что архангельские врачи не были предупреждены о поступлении пациентов, получивших радиоактивное облучение.
"Нет, это не прерогатива администрации заниматься этими проверками", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.
Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с сообщениями Росгидромета о наличии в некоторых районах следов радиоактивных изотопов и изменилась ли в связи с этим оценка инцидента, Песков сказал: "Согласитесь, что администрация президента, наверное, вряд ли тот орган, который может на основе перечисления определенных элементов, говорить о тех или иных процессах - о загрязнении или незагрязнении, это должны делать эксперты".
Он заметил, что мнение экспертов известно и опубликовано.
Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.
В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.
Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следовало из сообщения Росгидромета.
Спустя полчаса, в 12:30 мск, радиационный фон в шести пунктах измерения радиационного фона снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, еще спустя полчаса, в 13:00 мск, упал до 0,13 - 0,29 мкЗв/ч. "По состоянию на 14:30 радиационный фон в Северодвинске нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч", - говорится в материалах.
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