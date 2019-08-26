Снова тупик: возвращению Россия в G8 мешает украинский вопрос
  
Цена наводнения: ущерб от паводка в Приангарье уже превысил 35 млрд рублей
   
На замену: новый авиакомплекс дальней авиации РФ сделают невидимым для противника
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
26.08.19 13:32

Песков: сигналов о радиационном загрязнении после ЧП в Неноксе не поступало

© РИА Новости. Сергей Гунеев
26 августа. Interfax-Russia.ru - Угрозы радиоактивного загрязнения в связи с аварией в Северодвинске нет, никаких сигналов, в том числе с измерительных станций других государств, находящихся в этом районе, также не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся на официальные заключения и администрации города, и соответствующих ведомств, которые как раз и говорили об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения. Кроме того, мы обращаем внимание, собственно, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств", - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что таких станций в этом районе много. "Ни с одной из этих станций никаких сигналов не поступало", - сказал пресс-секретарь.

Песков также отметил, что в Кремле не намерены инициировать проверку в связи с заявлениями архангельских врачей о том, что их не предупредили об угрозе радиационного заражения от пострадавших в результате аварии на полигоне в Архангельской области, ожидают реакции компетентных ведомств.

"Проверку не может осуществлять администрация президента. Безусловно, мы видели сообщения о таких заявлениях этого врача. И, я убежден, что компетентные органы, которые дают информацию из первоисточника о ситуации, они все факты эти проверят. Здесь сомнений быть не должно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков таким образом ответил на просьбу прокомментировать публичное заявление одного из врачей Архангельской области о том, что их не предупредили об угрозе радиационного заражения.

Песков сказал, что администрация президента не проводит проверку по информации, связанной с тем, что архангельские врачи не были предупреждены о поступлении пациентов, получивших радиоактивное облучение.

"Нет, это не прерогатива администрации заниматься этими проверками", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с сообщениями Росгидромета о наличии в некоторых районах следов радиоактивных изотопов и изменилась ли в связи с этим оценка инцидента, Песков сказал: "Согласитесь, что администрация президента, наверное, вряд ли тот орган, который может на основе перечисления определенных элементов, говорить о тех или иных процессах - о загрязнении или незагрязнении, это должны делать эксперты".

Он заметил, что мнение экспертов известно и опубликовано.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следовало из сообщения Росгидромета.

Спустя полчаса, в 12:30 мск, радиационный фон в шести пунктах измерения радиационного фона снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, еще спустя полчаса, в 13:00 мск, упал до 0,13 - 0,29 мкЗв/ч. "По состоянию на 14:30 радиационный фон в Северодвинске нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч", - говорится в материалах.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.08.19 15:05
Санитарные зоны предприятий Москвы могут сократить на 75%
.
  26.08.19 11:54
Детский омбудсмен Москвы против лишения прав родителей за участие в митингах
.
  26.08.19 11:40
Стоимость арестованного имущества и активов Абызова оценили в 27 млрд рублей
.
  26.08.19 10:16
Метро придет в Троицк, пообещал Собянин
.
  26.08.19 09:45
Пять новых станций метро поставили на кадастровый учет в Москве
.
  25.08.19 21:07
Панд Диндин и Жуи каждые 15 минут кормили бамбуком и мерили температуру при перевозке из Китая в Москву
.
  24.08.19 17:50
Свыше 110 тыс. человек отпраздновали День флага России на проспекте Сахарова
.
  23.08.19 18:30
Американские дипломаты запрашивают срочной встречи с Уиланом из-за его жалоб на здоровье
.
  23.08.19 15:00
Обвиняемый в РФ в шпионаже Уилан останется под арестом до конца октября
.
  23.08.19 14:19
Песков: Кремль не имеет отношения к вопросу содержания Уилана в СИЗО


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket