Последняя летняя неделя в Петербурге будет теплой

26.08.19 13:36

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 августа. Interfax-Russia.ru - В Петербурге на предстоящей неделе ожидается теплая погода, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в понедельник.

Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южных направлений слабый и умеренный.

Ночью по области ожидается от 9 до 14 градусов тепла. На востоке столбик термометра опустится до плюс 3-6. Днем же воздух прогреется до 20-26 градусов.

В Петербурге во вторник ночью ожидается дождь. Остальные дни будут без осадков. Ночи станут холоднее - до 7-9 градусов тепла, однако днем будет теплеть до 20-24.