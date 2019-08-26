Путин приедет в Казань на закрытие чемпионата Worldskills

26.08.19 13:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин во вторник будет присутствовать на церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в Казани.

"Завтра закрывается Worldskills в Казани. Путин там будет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

В чемпионате принимают участие 1371 конкурсант из 63 стран, а также более 1500 экспертов, официальных и технических делегатов.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству проходит каждые два года под эгидой международной ассоциации Worldskills International.