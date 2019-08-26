Путин обсудит с Хабировым, как изменилась ситуация в Башкирии

26.08.19 13:44

© РИА Новости. Алексей Дружинин

26 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с временно исполняющим обязанности главы Башкортостана Радием Хабировым, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В Кремле сегодня день внутренних рабочих встреч и совещаний. Из встреч публичных будет его общение с врио главы Башкортостана Хабировым, традиционное общение с регионами", - сказал Песков журналистам.

По его словам, встреча будет использована для первой сверки часов после назначения Хабирова, чтобы президент получил информацию о состоянии дел в республике.