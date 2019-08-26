Четвертую группу животных из "китовой тюрьмы" выпустят в Охотское море во вторник

26.08.19 14:08

Фото пресс-службы ВНИРО

26 августа. Interfax-Russia.ru - Судно с двумя косатками и шестью белухами прибыло в село Иннокентьевка Хабаровского края, откуда животных автомобилями повезут к месту выпуска в Охотском море.

"Судно прибыло в поселок Иннокентьевка. Выпуск планируется во вторник", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

От поселка Иннокентьевка животных автомобилями повезут к месту выпуска на мыс Перовского.

Как сообщалось, из "китовой тюрьмы" вывезли последних двух косаток - самца и самку - и шесть белух. Состояние животных ветеринары оценили как удовлетворительное.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки.

В Средней осталось 74 белухи.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Ив ил де