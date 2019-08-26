Горсуд Петербурга разрешил участвовать в выборах нескольким оппозиционным кандидатам

26.08.19 14:13

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 августа. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский городской суд отменил уже половину решений суда первой инстанции, снявшего с выборов 11 оппозиционных кандидатов в муниципалитете Екатерингофское.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, в понедельник Горсуд подтвердил правомерность регистрации в качестве кандидатов руководителя кампании штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева, а также члена его команды Максима Кузахметова.

Как уточнил "Интерфаксу" Шуршев, всего суд первой инстанции снял ранее 11 оппозиционных кандидатов - самовыдвиженцев и представителей партии "Яблоко". Основанием для отмены их регистрации явилась подача документов в избирательную комиссию муниципального образования после завершения сроков приема. Суды не учли, что сроки были продлены по требованию Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

По словам Шуршева, на сегодня Горсуд вынес уже шесть решений, фактически вернувших кандидатам регистрации. В понедельник суд рассмотрит дела оставшихся пятерых снятых с выборов кандидатов.

В конце июля ряд оппозиционеров сообщил, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. Кроме того, в ряде муниципальных образований избиркомы назначили выборы, но не уведомили об этом городскую комиссию, из-за чего потенциальные кандидаты не смогли заявиться на выборы вовремя.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия продлила срок приема документов в ряде ИКМО и обязала их работать в режиме "до последнего посетителя". Несколько комиссий пытались оспорить решения в суде, но потерпели неудачу.