Боевые пуски ракет выполнили истребители Су-30СМ на полигоне в Крыму

26.08.19 14:26

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 августа. Interfax-Russia.ru - Экипажи истребителей четвертого поколения Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника на полигоне в Крыму, сообщили агентству "Интерфакс" в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"В ходе учебно-тренировочных полетов летчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что экипажи отработали выполнение фигур сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника. Часть экипажей на боевых самолетах была задействована в постановке малогабаритных световых мишеней, имитировавших воздушные цели. Всего в учении приняли участие 10 истребителей из состава ВВС и ПВО Южного военного округа.