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26.08.19 14:29

Учреждение для сноса самостроев создадут власти Крыма

© РИА Новости. Михаил Мокрушин
26 августа. Interfax-Russia.ru - Системная работа по демонтажу самостроев в Крыму начнется в 2020 году, для этого будет создано отдельное учреждение, сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов в понедельник журналистам.

"В следующем году у нас будет создано автономное учреждение, до которого будет доведено финансирование, доведена техника. Либо это будет на базе нашего республиканского предприятия "Крымавтодор", либо будем создавать отдельное предприятие, которое будет заниматься разработкой документации для сноса и физическим выполнением работ", - сказал Кабанов.

Он отметил, что до конца 2019 года запланирован снос до 10 объектов в Крыму - от ларьков до крупных строений. В понедельник начался демонтаж четырехэтажного торгового центра "Куб" площадью 1,5 тыс. кв.м. в Симферополе после вступления в силу решения суда о признании объекта самовольно построенным. Работы займут полтора месяца, после сноса площадь будет благоустроена.

"Мы на примере этого объекта отработали все этапы оперативного взаимодействия и с проектировщиками, и с администрацией (муниципалитета - ИФ). Этот пример ляжет в основу тех глобальных сносов, которые мы запланировали на следующий год", - сообщил вице-премьер.

На 2020 год для сноса самостроев заложено около 80 млн рублей, добавил Кабанов.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в службе государственного строительного надзора Крыма, перечень самовольных построек сейчас формируется - все муниципалитеты должны предоставить актуальную информацию о количестве таких объектов в течение месяца.

По словам Кабанова, это сотни позиций, в основном - на южном побережье.

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