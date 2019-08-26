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26.08.19 14:30
На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском ожидается 500 тыс. человек
"МАКС проходит раз в два года в Жуковском. Здесь очень важно все, что касается системы безопасности, удобства посетителей. Традиционно выставку посещает огромное количество жителей - и из Подмосковья, и других регионов. Все должно пройти на должном уровне", - сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом областного правительства.
В пресс-службе главы региона отмечают, ожидается, что МАКС посетят 500 тысяч человек.
Для транспортного обеспечения будут организованы бесплатные автобусы с интервалом движения 1,5 - 5 минут. С 86 до 152 увеличено количество пар электропоездов. Интервал движения составит 5 - 12 минут.
Кроме того, для гостей авиасалона подготовлены информационные буклеты с подробным графиком движения бесплатных автобусов и электричек.
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