На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском ожидается 500 тыс. человек

26.08.19 14:30

© РИА Новости. Евгений Одиноков

26 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность и удобство посещения авиационно-космического салона МАКС-2019, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

"МАКС проходит раз в два года в Жуковском. Здесь очень важно все, что касается системы безопасности, удобства посетителей. Традиционно выставку посещает огромное количество жителей - и из Подмосковья, и других регионов. Все должно пройти на должном уровне", - сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом областного правительства.

В пресс-службе главы региона отмечают, ожидается, что МАКС посетят 500 тысяч человек.

Для транспортного обеспечения будут организованы бесплатные автобусы с интервалом движения 1,5 - 5 минут. С 86 до 152 увеличено количество пар электропоездов. Интервал движения составит 5 - 12 минут.

Кроме того, для гостей авиасалона подготовлены информационные буклеты с подробным графиком движения бесплатных автобусов и электричек.